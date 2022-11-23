Kayseri Atletik Spor - Merinos: 3-1

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)
MERİNOS: Berrak Deniz, Ecem Vatansever, Melike Nezihe, Viktoryia Siakretava, Esra Demirkıran, Gizem Bakraktar, Melis Demir (L) (Neslişah Akar, Zeynep Sude, Halime Kübra, Şiirsel Merve, Ece Tan)
SETLER: 18 25, 25 22, 25 22, 28 26
SÜRE: 108 dakikaTürkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu 7'nci haftasında sahasında Gaziantep takımı Merinos´u konuk eden Kayseri Atletik Spor maçı 3-1´lik sonuçla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-11-23 15:56:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.