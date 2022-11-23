Kayseri Atletik Spor - Merinos: 3-1

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)SALON: Gevher Nesibe

HAKEMLER: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu

KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)

MERİNOS: Berrak Deniz, Ecem Vatansever, Melike Nezihe, Viktoryia Siakretava, Esra Demirkıran, Gizem Bakraktar, Melis Demir (L) (Neslişah Akar, Zeynep Sude, Halime Kübra, Şiirsel Merve, Ece Tan)

SETLER: 18 25, 25 22, 25 22, 28 26

SÜRE: 108 dakikaTürkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu 7'nci haftasında sahasında Gaziantep takımı Merinos´u konuk eden Kayseri Atletik Spor maçı 3-1´lik sonuçla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-11-23 15:56:25



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