Doğum gününde geçirdiği kazada ölen emekli öğretmen anıldı



Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, 3 yıl önce doğum gününde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden emekli öğretmen Serpil Ceran (60), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ailesi tarafından mezarı başında anıldı.

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Serpil Ceran, doğum gününde, 1 Aralık 2019'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ceran, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Emekli öğretmenin eşi Ahmet Ceran, çocukları ve yakınları 24 Kasım Öğretmenler Günü´nde mezarını ziyaret etti. Serpil Ceran'ın yakınları mezarı başında dualar okuyarak, kabrine çiçek bıraktı.

Hüzünlü bir gün yaşadıklarını belirten Ahmet Ceran, "Kazanın yaşandığı gün eşimin doğum günüydü. Ben eşimi arayarak, 'bugün dışarıda yemek yiyelim' dedim. Kendisi evde yemek hazırladığını söylemişti. Ben ısrar edince evde yediği yemeği yarıda bırakarak yanıma geldi. Yemeğimizi yedik, yeni doğan torunumuzu görmek için Trabzon'a gidecektik. Eşim 'belki bilet kalmaz terminalden bilet alalım' dedi. Terminalden biletimizi aldıktan sonra eşim yolun karşısına geçerken otomobil çarptı ve kendisini kaybettik. Eşim acı tesadüftür ki doğduğu gün hayatını kaybetti. Eşimin saatinin de kazanın olduğu saat olan 18.48'de durduğunu gördük. Allah onu bizden daha çok sevmiş. Üzüntümüz ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Bugün de onu mezarı başında andık. Başta rahmetli eşim Serpil Ceran ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2022-11-24 14:14:46



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