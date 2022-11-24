Eşiyle aşk yaşadığını düşündüğü kadının ayağının kırılmasına neden olan sanığa 8 ay hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kocası ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği S.Ç. isimli kadını iterek ayağının kırılmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan N.Ö. isimli kadın 8 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 20 Ocak'ta meydana geldi. N.Ö. isimli kadın, kocasının ilişkisi olduğunu öne sürdüğü S.Ç. ile bir çay ocağında karşılaştı. Burada iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında N.Ö., iddiaya göre 'Sen benim ocağımı yıktın' diyerek S.Ç.'yi itti ve ayağının kırılmasına neden oldu. Şikayet üzerine N.Ö. hakkında, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık N.Ö. ile mağdur S.Ç. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamayı kabul etmeyen N.Ö., "Kesinlikle tabure atmadım. 'Eşimden uzak dur' dedim. Aramızda tartışma oldu. İttim. Ayağının neden kırıldığını bilmiyorum. Suçsuzum" dedi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen S.Ç. ise, "Kesinlikle sanığın eşi ile ilişkim yok. Kesinlikle ilişkiye girmedim. Sosyal arkadaştık. Çay ocağında tavla oynarken bir kadın geldi. Bana hakaret ederek saldırdı. Saçlarımı çekti. Tabureye vurdu. Ayağıma tekme attı. Ayağım kırıldı" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık N.Ö.'yü, 'yaralama' suçundan 8 ay 2 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın cezasını ertelemedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-11-24 15:46:26



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