Kayseri'de komşuların silahlı kavgası: 3 yaralı 

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 3 kişi yaralandı; 1 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Apartmanda oturan Tayfur S. ile komşuları Aytaç B. (33), Gülden B. (25) ve Bengül A. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tayfur S., evden getirdiği pompalı tüfekle Aytaç B., Gülden B. ve Bengül A.'yı yaraladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tayfur S. ise kısa süren takiple yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-11-24 17:32:33
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