Kayserispor, olağanüstü genel kurula gidiyor

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig takımlarından Kayserispor´dan yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurul kararı alındığı duyuruldu.

Yukatel Kayserispor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10.12.2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat 11.00´de olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının 1 hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-11-24 17:54:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.