Erciyes beyaza büründü, kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Merkezde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, belirli aralıklarla sürüyor. Yağış nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Pistlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-11-25 11:02:20



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