Evin çatısında uzun namlulu silah ele geçirildi



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, müstakil bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çatıda özel bölmeye gizlenmiş uzun namlulu silah, av tüfeği, tabanca, çok sayıda şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Sarız ilçesinde T.A. ile Kocasinan ilçesinde Y.G.'nin adreslerine operasyon düzenlendi. T.A.'nın müstakil evinde yapılan aramada çatıda özel bölmeye gizlenmiş Kalaşnikof tüfek, buna ait 3 şarjör, 100 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Y.G.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-11-25 12:28:21



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