Kayserispor'dan Şenol Güneş´e Onur Bulut çıkışı



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş´in basın toplantısında Onur Bulut ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Kayserispor´dan açıklama yapıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş´in dün düzenlediği basın toplantısında Kayserisporlu Onur Bulut´a yönelik, "Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim" sözlerine Kayserispor´dan tepki geldi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş´in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut´un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş´in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de gözardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-11-26 17:06:45



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