Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, otomobilin iş makinesine arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ruşen Avcı yönetimindeki 38 PN 925 plakalı otomobil, Tuncay Kaynak yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Avcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-11-26 23:30:49



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