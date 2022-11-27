Amatör maçta faul sonrası kavga



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kayseri'de oynanan Süper Amatör Küme maçının 80´inci dakikasında Gaziosmanpaşasporlu Abdülkerim Sain, Esentepesporlu Muhammet Vefa´ya faul yapınca kavga çıktı. Kavgaya takımların yöneticileri de karıştı. 4 kırmızı kartın gösterildiği karşılaşma 2-2 sona erdi.

Süper Amatör Küme B Grubu'nda alt sıralarda yer alan Gaziosmanpaşaspor, Esentepespor ile karşılaştı. Esentepespor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın 80´inci dakikasında Gaziosmanpaşasporlu Abdülkerim Sain, Esentepesporlu Muhammet Vefa´ya faul yaptı. Bu ikili mücadele sonrası iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Müsabakayı yöneten hakem Suat Alptekin sahada gerginliğe neden olay sonrası faul yapan Abdulkerim Sain, yedek kulübesindeki Çetin Çay ve Esentepespor´dan Muhammet Vefa ile Mehmet Polat´a kırmızı kart gösterdi. Bu futbolcuların soyunma odasına gidişi sırasında saha dışında iki takım taraftarı ve yöneticileri arasında tartışma çıktı. Esentepespor yöneticisi rakip takım futbolcusuna "Yerde yatan adama vurulur mu" diyerek yumruk sallayınca kavga çıktı. Kırmızı kart gören futbolcularla iki takım yöneticileri arasında yaşanan kavgayı polis ekipleri sonlandırdı. Maç 2-2 sona ererken, takımlar maçtan sonra olaysız şekilde dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kavga anından görüntüler

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2022-11-27 17:28:44



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