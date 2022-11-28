Saliha'yı kaybeden çift, yine tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olacak



Sevilay AYFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen kızı Saliha'yı (4) nara sıkılan tarım ilacı nedeniyle kaybeden Kevser Çakır (44) aynı yöntemle bir kez daha hamile kaldı. Eşi Üzeyir Çakır (39) ile zorlu bir süreci atlattıkları belirten Kevser Çakır, "Çocuğumuzun durumu çok iyi. Hamilelik de güzel geçiyor. Cinsiyeti henüz belli değil. Ama kız olursa vefat eden çocuğumuzun adı olan Saliha'yı koyacağız" dedi.

Kavak Mahallesi'nde oturan Çakır ailesinin bireyleri, 30 Ekim 2019 günü akşam yemeğinden sonra nar yedi. Bir süre sonra Mustafa (68) ve Saliha (62) çifti ile oğulları Osman (27), Üzeyir ve onun eşi Kevser ile torunları Saliha Çakır, rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti olan aile üyelerine, gıda zehirlenmesi şüphesi ile serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüleşince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran Saliha Çakır, kurtarılamadı. Ailenin nara sıkılan tarım ilacı nedeniyle zehirlendiği belirlendi. Küçük Saliha'nın cenazesi toprağa verilirken, Kevser ve Üzeyir Çakır çifti, kızlarının ölümüyle büyük acı yaşadı.

TÜP BEBEK YÖNTEMİ İLE YİNE HAMİLE KALDI

Tüp bebek yöntemi ile doğan Saliha'yı kaybeden Çakır çiftine bu süreçte bir özel hastane destek oldu. Kevser Çakır'a 1 senelik tüp bebek tedavisi uygulandı. Tedaviler sonucunda Kevser Çakır, yeniden hamile kaldı. 11 haftalık olan bebeklerini sağlıkla kucaklarına almayı bekleyen Kevser Çakır, "Başımızdan bir olay geçti. Kızımızı kaybettik. Hastane de bunu duymuş. Bize yardım etmek istediler. Biz de geldik ve kabul ettik. Yaklaşık 1 senedir tedavi görüyorum. Allah'a şükür bebeğimiz olacak. 11 haftalık hamileyim. Çocuğumuzun durumu çok iyi. Hamilelikte güzel geçiyor. Cinsiyeti henüz belli değil. Ama kız olursa vefat eden çocuğumuzun adı olan Saliha'yı koyacağız" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR HAYIRLI SONUÇ ALDIK'

Kendilerine destek olan hastaneye teşekkür eden Üzeyir Çakır ise şunları söyledi:

"Daha önce tüp bebek tedavisiyle bir kız çocuğumuz olmuştu. Onu vahim bir olay sonucunda kaybettik. Daha sonra hastaneden bizi arayıp, yardımcı olmak istediklerini söylediler. Gelip, görüştük. Uzun bir tedavi sürecine geçtik. Çok şükür şimdi hayırlı bir sonuç aldık. Eşim şu an 11 haftalık hamile. Bugün de kontrollerini Ahmet Bey yaptı. Çok güzel ve hiçbir sıkıntı yok. Hastaneye, hocama, herkese çok teşekkür ederim."

'HASTAMIZI SAĞLIKLI BİR GEBELİĞİNE KAVUŞTURDUK'

Kayseri ve çevre illerdeki bütün hastalara hizmet verdiklerini belirten Hüma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Ünite Sorumlusu Op. Dr. Ahmet Emin Mutlu da "Kevser Hanım ve Üzeyir Bey, bize yaklaşık 1 sene önce başvurmuşlardı. Kendileri talihsiz bir olayla, nar zehirlenmesi nedeniyle kızlarını kaybetmişlerdi. Bizler tabii ki bu durumu takip altına almıştık. Bu tarz aileleri genelde takip ediyoruz. Hastamız 2 ya da 3 tüp bebek denemesinden başarısızlıkla sonuçlandığı için bize gelmişlerdi. İşimiz biraz zordu. Yaklaşık 6 aylık ön tedavi süreciyle hastamızı sağlıklı bir gebeliğine kavuşturduk. Şu anda da takiplerini yapmaktayız. Kalp atışları gayet iyi gidiyor. İnşallah sağ salim ailemize çocuğunu vermeyi planlıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY

2022-11-28 11:14:25



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