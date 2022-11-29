İş insanı Orhan Adıbelli cinayetinde 3 sanığa hapis cezası, 4 sanığa beraat



Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin (49) iş yerinde tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Emrah Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet, tutuklu diğer sanıklar Vedat Kılıç'a 'öldürmeye yardım etme' suçundan 19 yıl, Doğan Kılıç'a ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz 4 sanığın beraatına hükmetti.

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, 4 Ağustos 2020'de Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'taki iş yerinde tabanca ile öldürüldü. Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik mobese görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep'te yakalandı. Cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediğini ileri süren Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat Kılıç, Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise bulunamadı. Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Tutuklu sanıklardan Esat Kılıç, Sadık Onur Mert ve Müslüm Polat davanın önceki duruşmasında tahliye edildi.

FİRARİ SANIK DA YAKALANDI

Olayla ilgili aranan ancak bulunamayan şüpheli Vedat Kılıç'ın Gaziantep'te olduğu bilgisi üzerine, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 7 Mart´ta çalışma başlattı. Şüphelinin kardeşine ait kimliği kullandığını belirleyen polis Kılıç'ı Münifpaşa Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Vedat Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Emrah Yıldırım, Vedat Kılıç ve Doğan Kılıç, hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Yıldırım'ı, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Vedat Kılıç'a 'öldürmeye yardım etme' suçundan 19 yıl, Doğan Kılıç'a ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet, diğer tüm sanıkların beraatına hükmetti. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-11-29 16:15:03



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