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Eşine şantaj yapanı öldüren kocaya iyi hal indirimiyle 26 yıl 8 ay hapis

DHA

Eşine şantaj yapanı öldüren kocaya iyi hal indirimiyle 26 yıl 8 ay hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de C.A.'ya yönelik, 'özel hayatın gizliliği' ve 'şantaj´ suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı (35), adliye çıkışında öldüren kadının eşi İsmail Altuntaş, tutuklu yargılandığı davada 'iyi hal' indirimiyle 26 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Sanığı azmettirdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi C.A. ise beraat etti.
Olay, geçen 18 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. C.A.'ya, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 farklı suçtan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte 38 ABA 160 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada ağabey kardeş, C.A.´nın eşi İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan hayatını kaybetti. İsmail Altuntaş ile eşi C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail Altuntaş tutuklanırken, cinayete azmettirdiği öne sürülen eşi C.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Çift hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık İsmail Altuntaş ile ölen Özcan'ın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada aralarında sanık İsmail Altuntaş'ın annesi ve kardeşi ile bir avukatın da olduğu 3 kişi tanık olarak dinlendi.
Son sözü sorulan sanık İsmail Altuntaş, "Önce sizin, sonra yüce rabbimin adaletine sığınıyorum. Benim, ailem, yuvam dağıldı. Kızıma bile küfretti. Baba olmak zor. Her şey 20 saniyede oldu" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık İsmail Altuntaş'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayan heyet, cezasını 25 yıla düşürdü. Heyet, sanığa 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 8 ay, 'yaralama' suçundan da 2 bin lira para cezası olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis ile 2 bin lira cezası verdi. Heyet, Altuntaş´ın eşi C.A.´nın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-12-01 15:24:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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