Kayserispor'da Bertolacci sözleşmesini tek taraflı feshetti

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor´un İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci (31) sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kayserispor´un 2021-2022 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten renklerine kattığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci, takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bertolacci, geçen sezon 10 lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu sezon da 7 lig maçı 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen Bertolacci, Kayserispor formasıyla 2 kez gol sevinci yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-03 16:11:03



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