Kayseri Atletik Spor - Tarsus Belediye: 3-0

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -
SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Aysim Koşar, Sadık Canyurt
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)
TARSUS BELEDİYE: Özge Arslanalp, Adhiambo Veronica, Amina Durovic, Mehtap Öztunalı, Elif Merve, Beyzanur Kayaer, Dilara Yeşil (L) (Simay Örgün, Didem Uysal, Selmin Karahan
SETLER: 25 19, 25 23, 25 17
SÜRE: 72 dakika
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu 9'uncu haftasında Kayseri Atletik Spor, Tarsus Belediye´yi 3-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-12-03 16:37:48
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