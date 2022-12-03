Kayseri Atletik Spor - Tarsus Belediye: 3-0

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -

SALON: Gevher Nesibe

HAKEMLER: Aysim Koşar, Sadık Canyurt

KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)

TARSUS BELEDİYE: Özge Arslanalp, Adhiambo Veronica, Amina Durovic, Mehtap Öztunalı, Elif Merve, Beyzanur Kayaer, Dilara Yeşil (L) (Simay Örgün, Didem Uysal, Selmin Karahan

SETLER: 25 19, 25 23, 25 17

SÜRE: 72 dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu 9'uncu haftasında Kayseri Atletik Spor, Tarsus Belediye´yi 3-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-03 16:37:48



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