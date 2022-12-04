Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol: 81-82

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Burak Aktaş

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 31, Sevgi, Zeynep 12, Burcu 3, Mısra, Hayes 14, Şuğranur 14, Feray 7

BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Meryem 7, Davis 17, Gizem 7, Deniz 2, Özge 6, İlsu 8, Cannon 35

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

İLK YARI: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Uludağ Basketbol'a 82-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 35 sayı deplasman ekibinden Emma Cannon oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-04 17:35:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.