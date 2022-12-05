Develi Belediye Spor - Tokat Belediye Plevne: 2-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu
DEVELİ BELEDİYE SPOR: Berkan Eryüz, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Furkan Gök, İan İereshchenko, Alperay Demirciler (L) (Caner Pekşen, Ahmet Samet, Filip Michal, Hamdi Erkan, Onur Altınkaya)
TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Ahmet Can, Atakan Topal, Kaan Bülbül, Mutafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Mehmet Rıfat, Muhammed Furkan (L) (Sadık Efe, Ali İhsan, Hasan Balcıoğlu, Eren Kanlı, Onur Kaya, Egecan Avcıl)
SETLER: 25-18, 18-25, 21-25, 25-20, 12-15
SÜRE: 122 dakika
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 12´nci haftasında sahasında Tokat Belediye Plevne´yi ağırlayan Develi Belediye Spor maçı 3-2´lik sonuçla kaybetti.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-12-05 19:54:04
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