Develi Belediye Spor - Tokat Belediye Plevne: 2-3

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

SALON: Murat Kocatürk

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Berkan Eryüz, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Furkan Gök, İan İereshchenko, Alperay Demirciler (L) (Caner Pekşen, Ahmet Samet, Filip Michal, Hamdi Erkan, Onur Altınkaya)

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Ahmet Can, Atakan Topal, Kaan Bülbül, Mutafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Mehmet Rıfat, Muhammed Furkan (L) (Sadık Efe, Ali İhsan, Hasan Balcıoğlu, Eren Kanlı, Onur Kaya, Egecan Avcıl)

SETLER: 25-18, 18-25, 21-25, 25-20, 12-15

SÜRE: 122 dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 12´nci haftasında sahasında Tokat Belediye Plevne´yi ağırlayan Develi Belediye Spor maçı 3-2´lik sonuçla kaybetti.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-05 19:54:04



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