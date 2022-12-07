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Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Aliye Boydak'a 15 yıla kadar hapis istemi

DHA

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Aliye Boydak'a 15 yıla kadar hapis istemi


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)ESKİ Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak (61) hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yerel mahkemenin verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütü üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık avukatlarının savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşma ertelendi.
Eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, tutuklandı. Aliye Boydak hakkında Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın, 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Aliye Boydak savunmasında, "Bana örf ve adetten dolayı abla' deniliyor. Yardımlarımın bir kısmı o dönemde cemaat olarak bilinen örgüte gitmiş olabilir. Ülkeme ihanet için yapmadım. Toplantılara katılmadım, Bank Asya'da açılan hesaplardan ve yatırımlardan haberim yok. 19 aydır tutukluyum. Benden imam olmaz, zaten benim bilgim buna yetmez" dedi. Mahkeme, Aliye Boydak´ı, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl hapse çarptırdı. Boydak'ın cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi.
İTİRAZ VE BOZMA KARARI
Sanık Aliye Boydak'ın avukatları, karara itiraz edip, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukatlar, Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuka uygun olduğu yönünden karar vermesi üzerine dosyayı bu kez temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı verip, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
Yargıtay'ın temyiz incelemesinde, tanıkların soruşturma aşamasında 'bilgi sahibi' sıfatıyla verdikleri, fakat duruşmada kabul etmedikleri ifade içeriğine hukuki değer atfedilemeyeceği kaydedilerek, "Sanığın silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına organik bağ ile dahil olmak suretiyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk teşkil eden faaliyetlerde bulunduğunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyulması bakımından, hükümden sonra gelen ve sanığın örgütle irtibatı ve örgütteki konumuna ilişkin bilgiler içeren R.Ç., H.D.Ö. M.İ. ve N.Ö.'ye ait ifade ve teşhis tutanaklarının CMK'nın 217'nci maddesi gereğince duruşmada okunup, tartışılmasından ve gerektiğinde tanık olarak usulüne uygun biçimde dinlenmelerinden sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu anlaşılmıştır" denildi.
YENİDEN YARGILAMASINA DEVAM EDİLDİ
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına sanık Aliye Boydak katılmadı, avukatları ise hazır bulundu. Duruşma savcısı, bozma kararı sonrası dosyaya ilişkin görüşünün hazır olduğunu belirterek, mütalaasını açıkladı. Savcı, Aliye Boydak'ın bozma kararı öncesi olduğu gibi yine 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-12-07 11:30:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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