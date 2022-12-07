Kayseri'de 5 öğrenci, yedikleri kek sonrası hastanelik oldu

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Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 5 ortaokul öğrencisi, yurttan okula getirilen keki yedikten sonra rahatsızlanıp, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'ndeki Nuri Has Ortaokulu'nda meydana geldi. Yurtta kalan 7'nci sınıf öğrencilerden biri, okula kek getirdi. Öğrencilerden 5'i, kek yemelerinin ardından rahatsızlanarak, durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2022-12-07 17:32:08



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