Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev aldı; o anlar kamerada

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, akaryakıt istasyonundan otogaz aldıktan sonra sürücünün kontağı çalıştırmasıyla bir anda alev alan otomobil yandı. Araç sürücüsü yaralanırken, yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ertuğrul Yılmaz, idaresindeki 38 ED 533 plakalı otomobile otogaz almak için akaryakıt istasyonuna geldi. 100 TL'lik yakıt alan Yılmaz, aracına binerek gitmek istedi. Yılmaz, kontağı çevirdiği anda araç birden alev aldı. Aracın içinden çıkan Yılmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Akaryakıt istasyonu görevlileri, yangın tüpü ile alevleri söndürdü. Yanan otomobil akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde akaryakıtını alan Yılmaz'ın aracına bindikten kısa bir süre sonra otomobilin alev aldığı görüldü. Yılmaz'ın araçtan kaçarak, alevlerden kurtulduğu güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, arka plakası olmayan otomobilin otogaz tesisatında arıza olduğu, bu nedenle aracın alev aldığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-12-07 20:30:35



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