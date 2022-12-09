Kayserispor eski basın sözcüsüne hakaret eden sanığa para cezası



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİSPOR Basın Sözcüsü olarak görev yaptığı dönemde Mustafa Tokgöz´e sosyal medya hesabından `Terim´in köpeği´ diyerek hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Semih U., bin 740 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 17 Mart'ta, Kayseri'de meydana geldi. Semih U. iddiaya göre, Kayserispor'da söz konusu tarihte basın sözcüsü olarak görev yapan Mustafa Tokgöz´e yönelik sosyal medya hesabından "Vayy Terim´in köpeği havlayana bak" diye yorum yaptı. Şikayet üzerine Semih U. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli-yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Semih U. hazır bulundu. Söz konusu paylaşımında Mustafa Tokgöz´ü hedef almadığını öne süren sanık Semih U., "Söz konusu yorumumu, paylaşımın altında yorum yapan bir kişiye cevap olarak yazdım" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Semih U.´yu, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret´ suçundan bin 740 TL para cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezası hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-12-09 16:30:38



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