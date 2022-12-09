Otomobil satma bahanesiyle 781 bin TL'lik dolandırıcılığa tutuklama (2)

PARALARI BAŞKA HESABA AKTARMIŞ
Kayseri'de, sahte otomobil satış ilanıyla 2 kişiyi toplam 781 bin TL dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan V.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin, paraları başka hesaba aktardığı öğrenilirken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-12-09 16:56:26
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