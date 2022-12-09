Kayseri Basketbol, Juicy Landrum'ı transfer etti

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD´li Juicy Landrum´ı transfer etti.

Kayseri´yi Kadınlar Basketbol Süper Ligi´nde temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD´li Juicy Landrum´u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda oluşan guard pozisyonundaki eksikliği gidermek için mücadeleci ve dinamik genç kadromuza daha uygun olacağı kanaatinde olduğumuz Juicy Landrum ile anlaşmaya varılmıştır. Yeni oyuncumuz takımla antrenmanlara başlamış ve lisans işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-09 22:52:03



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