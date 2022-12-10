Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu ertelendi

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kayserispor'un bugün yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

Yukatel Kayserispor tarafından 10 Aralık´da yapılacağı açıklanan seçimli olağanüstü genel kurula katılım olmadı. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi. Seçimli olağanüstü genel kurul 17 Aralık Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-10 17:20:12



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