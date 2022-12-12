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Eski eşini yaralayan kocaya müebbet istemi

DHA

Eski eşini yaralayan kocaya müebbet istemi


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, eski eşi Reyhan G.'yi (30) çıkan tartışmada tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Kenan Sarsılmaz (36), hakkında `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 12 yıldan müebbede kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Sarsılmaz, "Hakkımda uzaklaştırma aldırdı. 3 gün zorlama hapsi yattım. Cezaevinden çıkınca eve gittim, kapıyı açmadı. Tanımadığım kişiye uyuşturucu satarken yanına yaklaştım. Bana küfretti. Bacaklarına birkaç el ateş ettim. Şok halindeydim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.
Olay, 13 Eylül´de Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde meydana geldi. Kenan Sarsılmaz ile eski eşi Reyhan G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belinden silahını çıkaran Sarsılmaz, Reyhan G.'yi bacağından vurup, kaçtı. Reyhan G., çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Kenan Sarsılmaz, özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarsılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Kenan Sarsılmaz´ın, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 12 yıldan müebbede kadar hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Kenan Sarsılmaz, "Reyhan G. ile aramızda tartışmalar oluyordu. Hakkımda uzaklaştırma aldırdı. 3 gün zorlama hapsi yattım. Cezaevinden çıkınca eve gittim, kapıyı açmadı. Sonra polisler bana elektronik kelepçe taktı. Uyuşturucu satıyordu. Tanımadığım kişiye uyuşturucu satarken yanına yaklaştım. Bana küfretti. Bacaklarına birkaç el ateş ettim, şok halindeydim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.
Reyhan G. ise, iddianamedeki ifadesinde, "Yolda anneme gitmek için bekliyordum. Kenan bir otomobilden bana ateş açtı. Ayaklarımdan yara alıp yere düştüm. Kaçıp gitti" diye konuştu.
Sanık Kenan Sarsılmaz önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-12-12 12:40:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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