Kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişiye gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kurdukları medikal şirketi üzerinden kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 4 kişinin kurduğu medikal şirket üzerinden kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisini aldı. Bu kapsamda ekipler, şüphelileri teknik takibe aldı. Şüphelilerin, irtibat kurduğu kişilerin güvenini kazanmak için ilk başlarda düşük miktarda kar payı adı altında para ödemesi yaptıkları, kişilerin güvenini kazandıktan sonra ise, yüklü miktarda aldıkları paraları ödemeyerek kişileri mağdur ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine Kayseri ve Adana'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çek, senet, banka dekontu, kaşe, sözleşme ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-12-12 13:02:11



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