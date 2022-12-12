Puding yiyen 2 öğrenci hastanelik oldu

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de marketten satın aldıkları pudingi yedikten sonra rahatsızlanan 2 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi Ahmet Eren Anadolu Lisesi´nde 10´uncu sınıfa giden 2 öğrenci, bugün saat 15.00 sıralarında marketten satın aldıkları pudingi yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-12-12 16:02:58



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