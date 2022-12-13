Eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığa verilen cezaya bakanlık avukatından itiraz

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır'ı (45) 18 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ahmet Çakır´a, 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Bakanlık avukatı itiraz dilekçesinde sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Olay, geçen yıl 24 Aralık'ta, Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, yaklaşık 1 yıl önce evlendiği, boşanma aşamasındaki Ahmet Çakır ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Çakır, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ahmet Çakır ise tutuklandı. Fatma Çakır, 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Ahmet Çakır hakkında Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Çakır ile mağdur Fatma Çakır, hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Çakır'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 16 yıla indirildi. 'İyi hal' indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

BAKANLIK AVUKATINDAN İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığa iyi hal indiriminin uygulanmaması gerektiği kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-12-13 16:59:28



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