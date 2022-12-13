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Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

DHA

Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ve 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmadaki ifadesinde baba Bayrak, "Evladımı öldürdüler. Adalete güvendim. Allah'a havale ettim. İnternetten sürekli tehdit içerikli paylaşımlar yapıyordu. Psikolojim bozuldu, içim yandı" dedi.
Olay, 4 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Bayrak, 17 Ağustos'ta oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldüren Harun Kocaman'ın ağabeyi Hamza Kocaman'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Bülent Bayrak, yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki Hamza Kocaman'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, saçmaların isabet ettiği Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Bayrak ile kendisine yardım ettiği tespit edilen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli de tutuklandı.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 4 sanık hakkında, 'tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR 
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Ölen Hamza Kocaman'ın yakınları duruşmaya katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada 4 de tanık dinlendi.
'İÇİM YANDI'
İddianamedeki ifadesini tekrar eden Bülent Bayrak'ın, "Hamza´yı ben öldürdüm. Olaydan 17 gün önce evladımı öldürdüler. Adalete güvendim. Allah'a havale ettim. İnternetten sürekli tehdit içerikli paylaşımlar yapıyordu. Canım sıkıldı. Psikolojim bozuldu. Olay günü Hamza ile göz göze geldik. Bana el hareketi yaptı, parmak salladı. 'Hepinizi birden geberteceğim' diye bağırdı. İçim yandı. Olay bu yüzden meydana geldi. Silahı ayağına doğru tuttum, maktül tekme atınca ateş aldı. Diğerlerinin hiçbir suçu yoktur" ifadelerini kullandı.
Diğer 3 sanık da duruşmadaki ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti. 
Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, müştekilerin ifadelerinin alınması için talimat yazılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-12-13 23:13:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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