Kayseri'deki fabrika yangını 7 saatte söndürüldü

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de çelik kapı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 7 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çelik kapı fabrikasında dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, saat 05.30 sıralarında söndürüldü.

Yangının büyük çaplı zarara yol açtığı fabrikada, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-12-15 09:36:14



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