Ev satma vaadiyle 3 kişiyi 900 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ev satma vaadiyle sahte tapu örnekleri göstererek 3 kişiyi toplam 900 bin TL dolandıran F.Ş. (29), polis tarafından yakalandı.
Kayseri´de F.Ş., farklı zamanlarda, merkez ilçe belediyelerince kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan daireleri belediye memurları ile ikili ilişkileri sayesinde satın aldığını belirterek, sahte tapu örnekleri gösterdiği 3 kişiden toplam 900 bin TL aldı. Mağdurlar ile sahte satış sözleşmesi düzenleyen F.Ş., paralar ile ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar polise haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. F.Ş., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. F.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2022-12-15 11:03:25
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