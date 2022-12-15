Ev satma vaadiyle 3 kişiyi 900 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ev satma vaadiyle sahte tapu örnekleri göstererek 3 kişiyi toplam 900 bin TL dolandıran F.Ş. (29), polis tarafından yakalandı.

Kayseri´de F.Ş., farklı zamanlarda, merkez ilçe belediyelerince kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan daireleri belediye memurları ile ikili ilişkileri sayesinde satın aldığını belirterek, sahte tapu örnekleri gösterdiği 3 kişiden toplam 900 bin TL aldı. Mağdurlar ile sahte satış sözleşmesi düzenleyen F.Ş., paralar ile ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. F.Ş., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. F.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2022-12-15 11:03:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.