

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, bıçaklanan ve evinde yangın çıkan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'nın (37) ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu Hasan Elhaneş (19), diğer sanık Hüseyin Huveytli'yi (19) suçladı. Elhaneş, "Hüseyin beni ve ailemi IŞİD aracılığıyla ölümle tehdit etti çünkü babası IŞİD'den dolayı cezaevindeydi" dedi.

Olay, 31 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriyeli Yusuf Akiş Bala'nın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. İhbarla gelen ekipler, Bala'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsisi yapılan Bala'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edildi. Çalışma başlatan polis, 650 saatlik görüntü izleyip, cinayeti Suriyeli uyruklu Hasan Elhaneş ile Hüseyin Huveytli'nin işlediğini belirledi. Polis, operasyonla 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca Bala'nın cep telefonunu gasbettikleri tespit edildi. Tutuklanan 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan müebbet hapse kadar, 'yağma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'UYANDIĞIMDA YUSUF'UN ÖLMÜŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu 2 sanık katıldı. Duruşmada cinayeti işlemediğini iddia eden Hasan Elhaneş, "Hüseyin beni ve ailemi IŞİD aracılığı ile ölümle tehdit etti. Çünkü babası IŞİD'den dolayı cezaevindeydi. 15 yıl ceza aldı. 2 kardeşi de IŞİD'den dolayı emniyet tarafından alınmıştı. Yusuf'un evinde çay içtikten sonra sızmışım. Sanırım çayıma bir şeyler kattılar. Uyandığımda Yusuf'un ölmüş olduğunu ve Hüseyin'in elini yıkadıktan sonra eşofman üstünü Yusuf'un odasına attığını gördüm. Suçsuzum, beni olay ile alakam yok" dedi.

Diğer tutuklu sanık Hüseyin Huveytli ise cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-12-15 15:37:27



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