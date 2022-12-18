Kayseri'de mobilya imalathanesinde yangın

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte kontrol söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesindeki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-12-18 22:06:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.