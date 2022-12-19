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Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak

DHA

Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirip, "Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. İnsanlar mahkeme kararlarına üzülmesi gerekirken birbirlerine sarılıp kutluyorlar" dedi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde inşa edilen Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'nin açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ile Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, "Nasıl Togg 'Türkiye yüzyılı'nın ilk fotoğrafı olduysa gün geçtikçe bu fotoğraf karelerini, yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Daha Togg'un heyecanı bitmeden Sayın Cumhurbaşkanı'mız Yusufeli Barajı'nın açılışını gerçekleştirdi. 4 gün önce ülkemiz adına büyük bir gurura hep birlikte şahit olduk. İnsansız savaş uçağımız 'Bayraktar Kızılelma', ilk uçuşunu büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Bazı teknolojiler vardır ki geliştirdiğinizde sadece bir ürün elde etmezsiniz. Bütün bir sistemi değiştirirsiniz. 'Kızılelma' bu müstesna teknolojilerden bir tanesi. Bu teknoloji sadece ülkemizin topraklarını savunmada eli ayağı olmayacak, aynı zamanda savunma sanayi içinde çok büyük bir vizyonu ortaya koymuş olacak. Aselsan'ı, Roketsan'ı, ASPİLSAN'ı yeni yatırımlar, yeni atılımlar yapmak için zorlayacak. savunma sanayisini topyekun dönüştürecek. İşte biz yolumuza son sürat devam ediyoruz. Bunun gibi yeniliklerle açılışlarla projelerle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz" dedi. 
'TEKNOLOJİ ANLATMAK İÇİN CHP'YE BAĞLANTI YAPMAMIZ LAZIM'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Bakan Varank, "Evet, Mustafa Elitaş başkanımız söyledi. Bir zamanlar biz tabanca, boyama tabancası bulamazken artık bütün bu süreçlerin robotiğe döndüğü bir zamana denk gelmiş olduk ama sayın bakan, buradaki teknolojiyi anlatmamız için Cumhuriyet Halk Partisi'ne Zoom bağlantısı yapmamız lazım. Zoom ile bağlanmazlarsa teknolojiden anlamıyorlar. Onun için ben başkanımıza buradan tavsiyede bulunuyorum. Davet edin, mantı ikram edersiniz. Belki hamburgerin yerini tutmaz ama gelsinler, gezsinler, şu teknolojiyi görsünler. Eğer gelmek istemiyorlarsa bir Zoom bağlantısı yapın ama arkadaşlarımız teknolojiden o kadar bihaberler ki Zoom bile yabancı bir ürün. Bunun farkında değiller. Bari danışmanına bağlanırken Türkiye'deki teknoloji firmalarının ürettiği ürünler var. Bir Bip var mesela. Onunla aynı bağlantıyı gerçekleştirebilirsin. Hiç değilse yerli ürün kullanabilirdi. Yabancı danışmanla yerli ürünle bağlantı kurabilirdi ama arkadaşlardaki yerlilik oranları o seviyelere gelmemiş. Ben onun için bu kürsüden tavsiyede bulunmak istiyorum. Teknoloji görmek isteyen Kayseri'yi ziyaret edebilir. Bu tesisi ziyaret edebilir" diye konuştu. 
`MİLLETİMİZ, OYNADIĞINIZ TİYATROYU SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR´
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Bakan Varank, şunları söyledi: 
"Tabi siyasi atmosferi hepiniz takip ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, bakın; bizim böyle gündelik siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Bana zaman zaman 'Sayın bakanım, siz ne diyorsunuz' diye soruyorlar. İşte İstanbul'da bir mahkeme kararı oldu. Onun üzerinde siyasi gelişmeler oldu. Ben bu konulara fazla girmek istemiyorum ama şunu da söylememiz lazım değerli arkadaşlar. Bakınız Sayın Akşener, zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı, ceza aldığı için neredeyse göbek atacak yani insanlar mahkeme kararlarına üzülmesi gerekirken birbirlerine sarılıp kutluyorlar. Ben bu resmi şöyle okuyorum. Bakınız şu anda kasetle gelen genel başkana mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Bu konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Eğer konu 2023 seçimleriyse bizim adayımız zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Allah'ın izniyle bu seçime girecek, tekrar cumhurbaşkanı olacak. Onun için 6'lı masadaki siyasi tartışmalar bizi ilgilendirmiyor ama Sayın Akşener'e şunu söylemek istiyorum. Drama eğitimi almış ama hangi duyguyu nerede oynayacağını öğrenememiş. Eğer üzülecekseniz onun görüntüsünü vermeniz lazım. Mahkeme kararı üzülünecek bir karardır ama siz gülüyorsanız demek ki bunun altında başka bir husus vardır, diye düşünüyorum. Bütün milletimiz de işte sizin oynadığınız o tiyatroyu seyretmeye devam ediyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2022-12-19 13:06:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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