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Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı

DHA

Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı


Sevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, parkta köpeğe sopayla vurarak, yumruklaması kamera görüntülerinden tespit edilen Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı. 
Olay, 17 Aralık'ta General Emir Mahallesi´ndeki Süleyman Tarman Parkı'nda meydana geldi. Hasan Alıcı, yanında bulunan köpeğe sopayla vurarak yumruklayıp, işkence etmeye başladı. Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ise görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi. Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. 
Öte yandan görüntülerde, Hasan A.'nın elindeki sopa ile köpeğe vurduğu sonrasında ise hayvanı yumruklamaya devam ettiği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY
2022-12-19 15:14:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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