Yusuf Eren'i öldüren sanığın davasında 'birleştirme' talebi



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Yusuf Eren Bayrak'ı (17) bıçaklayarak öldürdüğü, yanındaki arkadaşı B.U.'yu (17) da kolundan yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Harun K.'nin (17), yargılanacağı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam eden ağabeyinin öldürüldüğü cinayet davasının dosyayı ile birleştirilmesini istedi.

Olay, 17 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Eren Bayrak ile Harun K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Harun K., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Eren'i ve onları ayırmak isteyen arkadaşı B.U.'yu yaraladı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdığı Yusuf Eren Bayrak, hayatını kaybetti. Harun K. polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Harun K.'nin 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 4,5 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

YUSUF'UN BABASI DA HARUN K.'NİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

4 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde meydana gelen olayda ise, Bülent Bayrak, 17 Ağustos'ta oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldüren Harun K.'nin ağabeyi Hamza K.'nin kullandığı otomobilin önünü kesti. Bülent Bayrak, yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki Hamza K.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, saçmaların isabet ettiği Hamza K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Bayrak ile kendisine yardım ettiği tespit edilen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli de tutuklandı. Şüpheliler hakkında Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNDU

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde geçen günlerde Hamza K., cinayeti ile ilgili aralarında ölen Yusuf Eren Bayrak'ın babası Bülent Bayrak'ın da olduğu A.Y., M.Y. ve Y.E.B.'nin yargılamanlarına başlanması sonrası, henüz davası başlamayan Yusuf Eren Bayrak'ın öldürülmesine ilişkin davanın görüleceği Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi iki dava arasında hukuki bağlantı olabileceği gerekçesiyle mahkemelerinde bulunan dava dosyasının yargılaması yapılan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyası ile birleştirilmesine dair talep yazısı gönderdi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-12-19 15:24:00



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