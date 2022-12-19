'Bozuk yumurta' davasında market sahibine para cezası



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de market rafında bozuk yumurta sattığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ahmet A., 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hakimi, sanığın cezasını sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurularak, 300 gün karşılığı 6 bin TL para cezasına çevirdi.

Olay, geçen yıl 6 Eylül´de kentte bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, M.A., raftan aldığı 30´lu yumurtayı eve götürdüğünde kokusundan rahatsız oldu. Paketleniş şekli ve yumurtaların birçoğunun da kırık olduğunu öne süren M.A., durumu `Alo 174´ ihbar hattına bildirdi. Ürünlerden alınan numune sonrası Türk Gıda Kodeksi´ne uygun olmaması nedeniyle market sahibi Ahmet A. ile ürün tedarikçisi Ş.A. hakkında `bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti´ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Ahmet A.´nın önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, "Yumurta paketli geldiği için inceleme imkanım olmadı, suçsuzum" dediği öğrenilirken, diğer sanık Ş.A.´nın ise, "Ürünlerin temiz ve taze olduğuna ilişkin irsaliye ile teslim ettim" dediği belirtildi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan Ahmet A.´yı, `bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti´ suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında `iyi hal´ indirimi uygulayan hakim sanığın cezasını 10 aya düşürdü. Ahmet A.´nın alacağı cezanın sanığın üzerinde yaratacağı sosyal ve ekonomik durumu da göz önünde bulunduran hakim, cezasını 300 gün karşılığı para cezasına çevirerek 6 bin TL para cezası verdi ve cezasını ertelemedi. Hakim, aynı suçtan yargılanan ürün tedarikçisi Ş.A.´nın ise beraatine hükmetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-12-19 15:26:09



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