Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak (2)



'DEVLET ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇAR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seramik mağazası açılışına katıldı. Bakan Varank, "Tabi aklıma şu geliyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı var. Ona göre yüksek teknoloji Amerika'dan Türkiye'ye canlı bağlantı yapmakmış. Belki Erkan Bey de bu toplantıyı canlı bağlantıyla yapsaydı da bir teknoloji gösterseydik diye bir latife de yapabiliriz. Ama biz yüz yüze iletişime inanıyoruz. Bir ve beraber olmaya inanıyoruz. Zoom toplantısını en güzel teknoloji zannedenlere de diyoruz ki bakın gelin Kayseri'ye. Neler oluyor bir görün. Türkiye'nin en büyük showroomunu biz işte seramik sektöründe açıyoruz" diye konuştu.

'DEVLETİN FABRİKA KURDUĞU GÜNLER GERİDE KALDI'

AK Parti hükümetinin fabrika kurmadığı gerekçesiyle eleştirildiğini belirten Varank, "Biliyorsunuz bazıları yine ne diyor? 'Ya şu 20 yılda AK Parti bir tane fabrika mı kurdu? Devletin fabrikası mı var?' diyor. Değerli arkadaşlar artık devletin fabrika kurduğu günler geride kaldı. Ne yapsın devlet seramik fabrikası kurup NG Kütahya'yla rekabet mi etsin? Bugün seramik fabrikasını açtık. Onunla rekabet mi etsin? İşte devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı. Devlet özel sektörün önünü açar. Yatırımcının önünü açar. Desteklerini verir. Özel sektör de dünyayla rekabet edecek Ürünlerini üretip Türkiye ekonomisi böyle kalkınır. Biz buna inanıyoruz. Onun için politikalarımızı da buna göre düzenliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2022-12-19 16:08:46



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