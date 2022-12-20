Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 53 gözaltı

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Sevilay AY-Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 53 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. 470 personelle, 54 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 53 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 6 kilo 223 gram metamfetamin, 31,8 gram esrar, 23,4 gram bonzai, 22 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 4 hap, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Diğer yandan 99 kişiye ise 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Furkan KAVUKLU

2022-12-20 17:35:52



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