MSB: Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet uçağımız Kayseri'ye intikale başlamıştır (2)

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MSB: 2 ADET A400M UÇAĞIMIZ KAYSERİ'YE EMNİYETLE ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan A400M tipi 2 uçağın Kayseri'ye ulaştığını duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan yola çıkan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye emniyetle ulaştı" ifadelerine yer verildi. (DHA)Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-12-20 21:39:37



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