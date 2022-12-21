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Erdoğan: Bu sıkıntılı anda uçaklarımızı getirdiniz, sizleri tebrik ediyorum

DHA

Erdoğan: Bu sıkıntılı anda uçaklarımızı getirdiniz, sizleri tebrik ediyorum


Erdoğan: Bu sıkıntılı anda uçaklarımızı getirdiniz, sizleri tebrik ediyorumCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hava sahasının kapatılması nedeniyle mahsur kaldıkları Ukrayna'dan dönen 'Koca Yusuf' da denilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 'A400M' tipi askeri uçağının personeline hitap etti. Erdoğan, "Hoş geldiniz. Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum" dedi.İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gittikleri Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 'A400M' tipi askeri uçak, dün akşam Kayseri'ye döndü. Ukrayna'dan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na dönen uçakların mürettebatını, üs personeli ile aileleri karşıladı. 'Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı' için Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da uçak personeli ve aileleriyle 221'inci Filo Komutanlığı'nda bir araya geldi. Hava sahasının kapatılmasının ardından Ukrayna'da yaşanan sürece ilişkin bilgi veren personel, zorlu şartlara rağmen uçağın bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, dönüş için her an hazır beklediklerini belirtti. ERDOĞAN, HİTAP ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Erdoğan, Akar'ın telefonundan uçak personeli ve ailelerine hitap etti. Uçak personeline "Hoş geldiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın temsil makamlarına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Daha nice yolculukları, yolları beraber aşacağımıza olan inancım tamdır" diye konuştu.BAKAN AKAR: UYGUN ŞARTLAR OLUŞUR OLUŞMAZ HAREKETE GEÇTİKMilli Savunma Bakanı Akar, uçakların yurda dönmesi ile ilgili düzenli olarak Ukrayna ve Rusya tarafları ile görüştüklerini, kendilerine çeşitli risk ve tehlikelerden söz edildiğini ifade etti. Akar, durumun takip ve anlık olarak yakından ilgilenilerek sıkı koordine edildiğini, en uygun şartlar oluşur oluşmaz da ilk uçağın saat 17.00'de ikinci uçağın ise hemen ardından saat 17.05'te Ukrayna'dan hareket ettiğini söyledi. Uçakların, Türkiye'ye dönüş sürecini büyük hassasiyet ve dikkatle takip ettiklerini kaydeden Akar, şunları söyledi:"Bir tarafta savaş olduğu zaman çok çeşitli yansımaları oluyor. Biz bunun bir bölümünü gördük. Şubat aylarında orada ciddi sıkıntılar söz konusuydu. Orada tahliye bekleyen kendi vatandaşlarımız vardı. Bununla birlikte oradaki insanlara da insani yardım ulaştırmak için bir gayretle oraya gittik. Havacılık büyük bir kurallar bütünüdür. Hava sahasının kapatılması ile uçaklarımız orada kaldı. Sürekli taraflarla istişare ederek ve koordinasyon içinde uçaklarımızın yurda dönmesi için gerekli bütün şartların oluşması için görüştük, çalıştık. En uygun şartlar oluşur oluşmaz da harekete geçtik."'KAZASIZ BELASIZ TAMAMLADIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürekli olarak Rus ve Ukrayna devlet başkanları ile görüştüğünü, konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Akar, "Uçaklar yerde bekleseler bile bakıma ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında uçaklarımızın bakımları ekiplerimiz tarafından yapıldı. Uçaklarımız sağ-salim yurda döndü ve bu hikaye sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Pilotlarımızı, bakım personelimizi, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu vazifeyi çok şükür kazasız belasız tamamladık. Herkes evine kavuştu. Bundan sonra yeni görevler başlayacak. Askerliğin kaderi de bu; bir görev biter, diğeri başlar. Bize verilen görevleri en iyi şekilde yapacak, ülkemize milletimize elimizden gelen katkıyı sunacağız. Bununla birlikte hem bölge hem de dünya barışına ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)Görüntü dökümü:Uçakların üsse inişiBakan Akar ve Hasanov'un komutanlığa gelişiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefondan konuşmasıBakan Akar'ın konuşmasıGenel ve detayHaber Kodu : 221221032Haber: KAYSERİ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kayseri ANKARA, (DHA)
2022-12-21 11:13:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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