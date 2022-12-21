2 kişinin yanarak öldüğü kazada kamyon şoförüne 6 yıl 15 gün hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kamyonuyla çarptığı otomobilde Hamit Bulut (57) ve Nimet Karaca´nın yanarak yaşamını yitirmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan İbrahim S., 6 yıl 15 gün hapse çarptırdı. Heyet, sanığın ehliyetine de 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Kaza, 29 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. İbrahim S.´nin kontrolünü kaybettiği kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobildeki Hamit Bulut ve Nimet Karaca yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim S. tutuklanarak cezaevine konuldu.

İbrahim S. hakkında `taksitle ölüme veya yaralanmaya neden olma´ suçundan dava açıldı. Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde tutuklu yargılanan sanık İbrahim S., "Araçtakileri kurtarmak için elimden geleni yaptım. Pişmanım. Orada ben de ölebilirdim. Beni de çevredekiler kurtardı" dedi.

Mahkeme heyeti sanık İbrahim S.'yi, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-12-21 17:33:44



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