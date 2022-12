Bakan Akar: Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa barış ve istikrarın bir parçası olabilir

Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, ateşkes anlaşmasına uyarsa barış ve istikrarın bir parçası olabilir. Ve biz bunu temenni ediyoruz. Böyle olmasını arzu ediyoruz. Bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi ve kalıcı hale gelmesi sadece ülkeler için değil, tüm bölge için de bölgenin güvenine ve ekonomik refahına da katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Milli Savunma Bakanları 9'uncu toplantısı, Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Burada bizler karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Bunun çok faydalı olduğunu belirtmek istiyorum. Azerbaycan'la olan münasebetlerimizi bilmeyen kalmadı. Biz iki devlet tek millet olarak bu anlayışla kederli ve kıvançla biz bir ve beraber olduğumuz can kardeşimiz Azerbaycan ve kardeşliğin en güzel örneğini, kardeşliklerin en güzel örneğini görüyor. Bu arada tabi tek vatan harekatıyla da Azerbaycan'ın hakkını, hukukunu savunması konusunda elimizden gelen desteği de sağladık ve bunu da bütün dünya bir kez daha gördü ve idrak etti. Diğer taraftan da Gürcistan da bizim hem ortak sınırımız var, ortak değerlerimiz var, ortak tarihimiz var. Bizim dostumuz, kardeşimiz ve sadece dostluğumuz, stratejik ortağımız kadim dostumuz ve değerli bir komşumuzdur. Kafkasya'nın gerçekten son derece önemli ve yapıcı bir rol üstlenen bir ülkedir, bir komşumuzdur. Biz burada bu üç ülkenin beraberliği oluşturduğu sinerjiyle bölgede olabildiğince, barış için, istikrar için gayretleri gösteriyoruz ve bunun da önemli bir etkisi altında hep birlikte müşahede ettik, ediyoruz. Bu zirvede, bakanlar arası toplantıda Güney Kafkasya Bölgesi konusunda ortak bir vizyonu paylaşan meslektaşlarımla beraber ülkelerimizi ilgilendiren, mevcut ve potansiyel iş birliği kollarını, geniş bir perspektifte ele aldık. Ayrıca küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin de bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

'GELİŞTİRDİĞİMİZ DOSTLUK, BARIŞ VE İSTİKRARA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAKTIR'

3 ülke arasındaki iş birliğinin tüm ülkelere örnek olabilecek düzeyde olduğunu belirten Bakan Akar, "Barış dolu bir geleceği tesis edilebilmesi düşüncesinden hareketle üç ülke arasındaki iş birliği, savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi dahil olmak üzere bütün alanlarda gerçekten artarak memnuniyet verici sonuçlarla devam etmekte. Ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek şekilde de çalışmalarımızı yönlendirme gayreti içindeyiz. Nitekim 2020'de savunma alanında iş birliği mutabakat muhtırasını yürürlüğe girmesiyle savunma ve güvenlik alanlarında gerçekten önemli mesafeler katettik. Bunların yansımalarını günlük hayatımızda görmeye başladık. Ülkelerimiz ara stratejik ortaklığı ve iş birliğimizin bundan sonra da geliştirilmesi, genişletilmesi gerçekten hepimiz için büyük bir önem arz etmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin ciddi şekilde arttığı bu günümüzde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında tesis edilen bu iş birliğinin tüm ülkelere örnek olacak düzeyde olduğunun da altını çizmek istiyorum. İnanıyorum ki geliştirdiğimiz bu dostluk, dayanışma ve iş birliği, bölgede kalıcı barış ve istikrara ciddi şekilde olumlu katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE KARADENİZ'E BARIŞ VE İSTİKRAR GETİRMEK İÇİN GAYRET SARF ETMEKTE'

Ermenistan konusuna değinen Akar, şöyle konuştu:

"Ermenistan'a uzatılan barış ve dostluk elinin tutulmasını bekliyoruz. Ermenistan'ın, Türkiye'nin Azerbaycan'a uzattığı dostluk elini bir elde tutmasının hem kendisi hem de bölgenin barışı ve istikrarı bakımından çok önemli. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesini gerektiğini de bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, ateşkes anlaşmasına uyarsa barış ve istikrarın bir parçası olabilir ve biz bunu temenni ediyoruz. Böyle olmasını arzu ediyoruz. Bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi ve kalıcı hale gelmesi sadece ülkeler için değil, tüm bölge için de bölgenin güvenine ve ekonomik refahına da katkı sağlayacaktır. Ve dünyada her zaman barış, huzur ve istikrardan yana olan Türkiye, Kafkasya'da da olduğu gibi Karadeniz'e de barış ve istikrar için büyük gayret sarf etmekte. Montrö'de uygulanması dahil etkin, dengeli ve yapıcı bir politika izlemekte, bölgede ateşkesin sağlanması ve diplomatik çözüme yönelik çalışmalarımız da aksaksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye'nin bu katkılarının herkes tarafından görülmesi ve anlaşılması lazım."

'YUNANİSTAN SALDIRGAN POLİTİKALARINA DEVAM ETMEKTEDİR'

Türkiye'nin, dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten Akar, "Ülkemizin bu süreçteki en önemli katkılarından biri de hepimizin yakından takip ettiği gibi tüm dünyayı tehdit eden gıda krizinin aşılması olmuştur. Girişim kapsamında İstanbul'da kurulan müşterek koordinasyon merkezine çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 14 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere sevki mümkün hale gelmiştir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Ege'deki gelişmelere yakından baktığımızda, Türkiye gerçekten barış ve istikrar için böylesine gayret gösterirken, komşumuz Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen, provokatif eylem ve söylemleriyle yayılmacı ve saldırgan politikalarını maalesef devam etmektedir. Her geçen gün bunlara yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan hem de silahsız olarak görev yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır ve tabi gerekli karşılık anında ilgili arkadaşlarımız, birliklerimiz adına, uçaklarımız tarafından verilmiştir. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın, NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Türkiye olarak bizim beklentimiz, Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, buna gayret göstermeleri ve problemlerin diyalog yoluyla çözülmesine yoğunlaşmalarıdır. Sonuç olarak Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de bizler Türkiye olarak diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik bugüne kadar, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız. Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer NATO müttefiklerimizin tarafsız, objektif, makul, mantıklı yaklaşımını beklediğimizi de burada özellikle ifade etmek istiyorum. F 16 meselesinde de aynı yaklaşımı görmek istiyoruz. Artık ABD tarafından bu konuda olumlu ve somut adımlar bekliyoruz" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR'

Terörle mücadelenin de sürdüğünü belirten Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin önemli misyonlarını üstlendiği bu süreçte terörle mücadelemiz de devam ediyor. Kime karşı? PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım yapmaksızın mücadelemiz sürüyor. Mehmetçik'in karşısına çıkamayan PKK'nın elebaşları teröristleri çaresizlik içinde yeraltına yönlendirmekte ve masum insanları hedef olarak göstermekte. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ine girerlerse girsinler, o inleri başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırlarımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesinler. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır. Bundan sonra da alacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."

'İLİŞKİLERİMİZ DAHA YÜKSEK SEVİYELERE YÜKSELECEKTİR'

Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ise "Bizim ilişkilerimiz bakanların da ifade ettiği gibi birbirimize saygı, güven ve iş birliğine bağlıdır. Özellikle, bugünkü savunma bakanları toplantısı için, Sayın Hulusi Akar'a şükranlarımızı sunmak istiyorum ve meslektaşım Zakir Hasanov'a da teşvikleri için teşekkür ediyorum. İş ilişkilerimiz bu sene en yüksek seviyedeydi. Türkiye'de, Azerbaycan'da ve Gürcistan'da icra edilen bütün uluslararası tatbikatlara, ülkelerin askeri personelleri en yüksek seviyede katılım sağladı. Bu askerlerimiz arasında ilişkilerimizi çok güçlendiriyor. Bölgede Türkiye'nin rolü çok büyük. Türk devletinin bölgede bu rolü üstlenmesinden dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugünkü durum daha belirli bir şekilde gösterdi ki, Avrupa güvenliğinde bölgemizin önemi çok büyük. Biz, Avrupa´ya enerji, güvenlik konusunda daha büyük katkıda bulunacağız. Vatandaşlarımıza bildirmek istiyorum. İlişkilerimiz bu ivmeyi koruyacak ve daha da yüksek seviyelere yükselecektir. Sayın meslektaşlarıma barış ve başarı dilerim" ifadelerini kullandı.

'KOMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Azerbaycan Milli Savunma Bakanı Zakir Hasanov da "Bağımsızlığımızın ilk yıllarından itibaren 3 komşu devlet arasındaki, savunma alanındaki iş birliğinin son yıllarda hızla geliştiğini vurgulamak isterim. Kuşkusuz, halklarımız arasındaki yakınlık, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin 3 taraflı iş birliğimizin gelişiminde müstesna rolü vardır. Doğal olarak her türlü durumda uluslararası hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı bir yaklaşım sergilemek karşılıklı ilişkilerin gelişiminde atılan en önemli adımlardan biridir. Biz tüm komşu ülkelerle ilişkilerimizin ve iş birliğimizin gelişimine önem veriyoruz ve bugün burada bir araya gelmemiz, bunun en önemli göstergelerinden biridir. Geçen yıllarda olduğu gibi 2022 yılı içerisinde de hem ortak hem de 3 taraflı formatta bir dizi önemli faaliyetler yapılmıştır. Ülkelerimizin silahlı kuvvetleri arasında özellikle askeri eğitim ve yine askeri tıp alanlarında iş birliğinin devam ettiğini vurgulamak isterim. Silahlı kuvvetlerimizin arasında karışlıklı uzlaşma ve savaş hazırlıklarının düzeyinin yükseltilmesi ve deneyimlerin paylaşılmasının gerçekleştirilmesi için güzel olanaklar ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ve askeri tatbikatların silahlı kuvvetlerimizin savaş hazırlıklarının artırılmasında önemli rol oynadığının ve gücümüze güç kattığının altını çizmek isterim. Ortak tatbikatlar, özellikle Eternity, özel birliklerin Kafkas Kartalı tatbikatı ve siber güvenlik konusunda tecrübe paylaşımı hem enerji taşıyıcılarının güvenliği hem de Güney Kafkasya'da istikrarın korunması açısından çok önemlidir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

