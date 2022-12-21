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Gençlerbirliği, Hayrullah Erkip´i sezon sonuna kadar kiraladı

DHA

Gençlerbirliği, Hayrullah Erkip´i sezon sonuna kadar kiraladı


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto 1´inci Lig takımlarından Gençlerbirliği, Kayserispor´un 19 yaşındaki futbolcusu Hayrullah Erkip´i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kayserispor alt yapısından yetişen ve 2021-2022 sezonu devre arasında profesyonel sözleşme imzalanan Hayrullah Erkip, başkent ekibi Gençlerbirliği´ne kiralandı. Sezon sonuna kadar başkent ekibinde forma giyecek olan Hayrullah Erkip bu sezon sadece 1 kez A takımda forma şansı buldu. 
 DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-12-21 20:51:12

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