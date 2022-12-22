Yukatel Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0

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TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)-

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kürşat Filiz, Hakan Yemişken, İlker Takpak

KAYSERİSPOR: Cenk Gönen Dimitrios Kolovetsios, Anthony Uzodimma (Dk.46 Lionel Carole), Onur Bulut, Olivier Kemen (Dk.61 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Ramazan Civelek (Dk.80 Ali Karimi), Mensah (Dk.61 Emrah Başsan), Campanharo, Mustafa Pektemek, Gavranovic (Dk.80 Mane)

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman Mert Kula, Gökhan Gül (Dk.68 Eralp Aydın), Abdullah Şahindere, Sami Gökhan Altıparmak (Dk.59 Baran Başyiğit) Ataberk Gök, Barış Alıcı, Oleksandr Balyaev, Aksel Aktaş (Dk.68 Mert Kabasakal), Kağan Özkan, Hüseyin Kırıkçı

GOLLER: Dk.70 Gökhan Sazdağı, Dk.76 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur maçında Yukatel Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği´ni 2-0´lık sonuçla geçerek son 16´ya kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-22 15:06:09



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