Ali Çamlı: Herkesin zevkle izlediği Kayserispor'u izletmek için gayret gösteriyoruz

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı, Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçlerde herkesin zevkle izlediği, futboldan keyif aldığı Kayserispor´u izletmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur maçında 1´inci Lig takımlarından Gençlerbirliği´ni 2-0´lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kayserispor bıraktığı yerden devam ediyor. İnşallah sizlerin, şehrin ve sporcularımızın katkılarıyla Kayserispor her gün daha iyi olacak. Bundan emin olun. Onur ile ilgili bir sorun yok, diye daha önce de söyledim. Konuları kendi aramızda görüştük, sıkıntı edecek bir durum yok. Ben galibiyetlere alışığım. Kayserispor için bunlar sürpriz sonuçlar değil. Benim en sevindiğim şey, ne oynadığını bilen bir takımımız var. Sistemini oturtmuş, sahada ne yaptığını bilen bir Kayserispor var. Çok daha iyi olacak. Maç kaybedebiliriz, skor alamayabiliriz ama bundan sonraki süreçlerde herkesin zevkle izlediği, futboldan keyif aldığı Kayserispor´u izletmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"DÜNYANIN HER YERİNDEKİ KAYSERİLİLERİN BU KULÜPTE HAKKI VAR"

Sözlerini sürdüren Çamlı, şöyle konuştu: "Müsterih olun, Kayserispor iyi bir camia. Ben genel kurulda da söyledim. Buraya sembolik olarak bir başkan gerekiyordu. Ben buranın başkanı oldum ama bu şehrin 1,5 milyon yaşayanı bu kulübün sahibi ve başkanı. Sadece 10-20 kişilik yönetim kurulu burayı idare etmez. O kulüp bu şehirde yaşayan herkesin. Dünyanın her yerindeki Kayserililerin bu kulüpte hakkı var. Herkes bu kulübe gelebilir. Biz bu yola başarılı olacağız diye çıktık, pes etmek yok. Her gün bir adım ileriye gideceğiz"

Onur Bulut´un temsilcilerinden Cengiz Erten ise "Başkanımız davet etti, maçı izledik. Gayet güzel bir maç oldu. Daha sonra bir görüşmemiz olacak. Diğer açıklamayı başkanımız yapar" ifadelerin kullandı.

