Tornavidayla başına vurulan Ahmet'in ölümüyle ilgili sanıklara verilen karara itiraz

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 'laf atma' kavgasında Ahmet Çamlı'nın (29) başına 'tornavida' ile vurup ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Burak Eroğlu'nun (20) haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis, tutuksuz yargılanan annesi, babası ve arkadaşının ise beraat ettiği karara itiraz edildi.
Olay, geçen yıl 30 Ekim'de, Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yolda yürüyen Ahmet Çamlı ile karşıdan arkadaşı ve kardeşiyle gelen Burak Eroğlu arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Burak Eroğlu, tornavidayla Ahmet Çamlı'nın başına vurup yaraladı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çamlı, 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay sonrası Burak Eroğlu ile kavgaya karışan anne ve babası ve arkadaşı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eroğlu tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Burak Eroğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı, ardından 'tahrik' indirimi uygulayıp cezasını 18 yıla düşürdü. Heyet, diğer sanıkların beraatlerine hükmetti.
Ahmet Çamlı'nın ailesinin avukatları, karara itiraz etti. Sanık Eroğlu'nun avukatı ise cezanın fazla olduğu gerekçesiyle karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-12-23 14:56:48
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