Yargıtay'dan sevgilisini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine onama



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Özkan Onay'a (38) verilen ağırlaştırılmış müebbet, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 31 Temmuz 2019'da meydana geldi. İnşaat firmasında sekreter olan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışı tabancayla vurulup öldürüldü. Kaçan ve polis tarafından yakalanan Onay, tutuklandı. Özkan Onay hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 25 Eylül 2019'da görülen karar duruşmasında, "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Olay günü bana hakaret etti, 4 el ateş ettim" diyen Onay'a 'kasten öldürmek'ten müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 1 yıl hapis verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yerel mahkemenin kararına, sanık ve müşteki avukatları itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararı onarken, bu kez taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanığın eylemini soğukkanlılıkla ve planlı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını kaydederek, 'tasarlayarak öldürme' suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtip, kararı bozdu. Sanığa müebbet hapsi az bulan Yargıtay, cezanın artırılıp yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

CEZASI ARTIRILDI

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Özkan Onay, duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan Onay, olayı planlamadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılamada sanık Özkan Onay'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

KARAR ONANDI

Sanık avukatının itirazıyla karar, temyiz edilip yeniden Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet alan Özkan Onay ile ilgili kararını açıkladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yapıp, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığını, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-12-24 11:21:54



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