Yargıtay'dan sevgilisini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine onama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargıtay'dan sevgilisini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine onama

DHA

Yargıtay'dan sevgilisini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine onama


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Özkan Onay'a (38) verilen ağırlaştırılmış müebbet, Yargıtay tarafından onandı.
Olay, 31 Temmuz 2019'da meydana geldi. İnşaat firmasında sekreter olan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışı tabancayla vurulup öldürüldü. Kaçan ve polis tarafından yakalanan Onay, tutuklandı. Özkan Onay hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 25 Eylül 2019'da görülen karar duruşmasında, "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Olay günü bana hakaret etti, 4 el ateş ettim" diyen Onay'a 'kasten öldürmek'ten müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 1 yıl hapis verildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Yerel mahkemenin kararına, sanık ve müşteki avukatları itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararı onarken, bu kez taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanığın eylemini soğukkanlılıkla ve planlı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını kaydederek, 'tasarlayarak öldürme' suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtip, kararı bozdu. Sanığa müebbet hapsi az bulan Yargıtay, cezanın artırılıp yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
CEZASI ARTIRILDI
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Özkan Onay, duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan Onay, olayı planlamadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılamada sanık Özkan Onay'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.
KARAR ONANDI
Sanık avukatının itirazıyla karar, temyiz edilip yeniden Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet alan Özkan Onay ile ilgili kararını açıkladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yapıp, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığını, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-12-24 11:21:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Serbest Bölge'de 2022 yılı değerlendirildi
YEREL HABERLER Kayseri Serbest Bölge'de 2022 yılı değerlendirildi
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 38 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 38 ...
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 38 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 38 tutuklama
Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 38 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 38 kişi ...
Büyükkılıç "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Büyükkılıç "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle ...
Büyükkılıç Kent Ekmek Fabrikası'nı gezdi
YEREL HABERLER Büyükkılıç Kent Ekmek Fabrikası'nı gezdi
Talas Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Talas Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği ...
Öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
YEREL HABERLER Öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
Melikgazi Belediyesi "Çok Yüksek İnsani Gelişme" ödülü aldı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi "Çok Yüksek İnsani Gelişme" ...
Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet ...
ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı asgari ücreti değerlendirdi
YEREL HABERLER ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı asgari ücreti ...
(Görüntülü) YARGITAY BAŞKANI AKARCA HATALI KARAR ÜZERİNDEN TÜM YARGI SİSTEMİNİN YIPRATILMASI DOĞRU DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü) YARGITAY BAŞKANI AKARCA HATALI KARAR ...
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kayseri'de konuştu:
Yargıtay Başkanı Akarca: Hatalı karar üzerinden tüm yargı sisteminin yıpratılması doğru değil
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Akarca: Hatalı karar üzerinden tüm ...
Rektör Altun, Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Altun, Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti
Kocasinan'da 2022 yılında 126 bin ağaç dikildi
YEREL HABERLER Kocasinan'da 2022 yılında 126 bin ağaç dikildi
Tornavidayla başına vurulan Ahmet'in ölümüyle ilgili sanıklara verilen karara itiraz
YEREL HABERLER Tornavidayla başına vurulan Ahmet'in ölümüyle ilgili ...
Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para ...
Erciyes yabancı sosyal medya fenomenlerini ağırladı
YEREL HABERLER Erciyes yabancı sosyal medya fenomenlerini ağırladı
Kayseri'de bir kişi kız arkadaşı ile kardeşini darbetti
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişi kız arkadaşı ile kardeşini ...
Büyükşehir Belediyesi personeline sigaranın zararları anlatıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi personeline sigaranın zararları ...
Büyükkılıç kayavakseverleri Erciyes'e davet etti
YEREL HABERLER Büyükkılıç kayavakseverleri Erciyes'e davet etti
KESOB genel sekreterlerine resmi yazışma kuralları eğitimi verildi
YEREL HABERLER KESOB genel sekreterlerine resmi yazışma kuralları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.