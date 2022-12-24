Kemal Kılıçdaroğlu: Eşit işe eşit hakkı teslim edeceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemal Kılıçdaroğlu: Eşit işe eşit hakkı teslim edeceğiz

DHA

Kemal Kılıçdaroğlu: Eşit işe eşit hakkı teslim edeceğiz


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLUSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eşit işe eşit hakkı teslim edeceğiz. Ben eğer bu ülkede adalet için 450 kilometre yürüdüysem, bu millet için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizliklerin üzerine yürüyeceğim. En büyük gücüm sizlersiniz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi´nde düzenlenen 'Kadın Buluşması'na katıldı. Toplantıda kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Gelen bütün kadın kardeşlerime yürekten teşekkür ederim. Dünyayı da Türkiye'yi de değiştirecek olanlar sizlersiniz. Türkiye'yi değiştireceksiniz. Haramilerin iktidarını hep beraber yıkacağız ve bu ülkeye adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Kadın kardeşlerimiz konuştu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim gençler. Bir toplumun yarısı kadın, yarısı erkek. Kadınların haklarının ve hukuklarının savunulmadığı bir yerde demokrasi olmaz. Toplumun bütün acılarını çekenler de kadınlar, şiddete uğrayanlar kadınlar, çalışmak istediği zaman iş olanağı bulamayan kadınlar, az önce engelli ve atama bekleyen bir kadın kardeşimizi dinledik. Üniversiteye gitti. Annesi, babası onu büyük umutlarla okuttular, yetiştirdiler. Boğazlarından kestiler, 'Aman kızımız, evladımız daha iyi bir iş bulur ve en azından kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürür' diye. Ama bu imkan verilmiyor. Size sözüm, vereceğim bu imkanı" diye konuştu.
'BİRLİKTE OLURSAK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'
Atama bekleyen öğretmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Az önce süt şişesini elinde tutan kadın, 'Bu süt sudan bile ucuz, geçinemiyoruz. Süt veren ineklerimizi kesime gönderdik, sattık' dedi. Bütün bunları biliyorum. Hepsinin farkındayım. Ama hepsini değiştirmek tek başına benim irademle olmuyor. Beraber olursak, birlikte olursak her şeyi değiştireceğiz. Ücretli öğretmenlerin durumunu da biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen tamamını değiştireceğim. Herkes kadrolu öğretmen olacak. Endişe etmeyin. Eşit işe eşit hakkı teslim edeceğiz. Ben eğer bu ülkede adalet için 450 kilometre yürüdüysem, bu millet için yürüdüm. Kadınlar için yürüdüm. Evlatlarımız için yürüdüm. İşsizler için yürüdüm. Haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Boşu boşuna hapishanelerde tutuklanan insanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizliklerin üzerine yürüyeceğim. En büyük gücüm sizlersiniz" ifadelerini kullandı.
'HER ÇOCUK OKULA GİTTİĞİNDE ÖĞLE YEMEĞİNİ RAHATLIKLA YİYECEK'
"Bizim evlatlarımızın karnının doyması lazım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Evlatların yatağa aç yatmaması lazım. Evlatlarımızın üzerine titrememiz gerekiyor. Onlar hem bugünümüz hem de geleceğimiz için son derece önemlidir. Bizim belediye başkanlarına söyledim. Her sabah yoksul ailelere beslenmesi teslim edilir. Belediyenin logosu bile yoktur. Çocuk beslenme çantasını alır ve okula gider. Ama 'bunu Türkiye genelinde yap' diyorsanız yetki vereceksiniz. Türkiye genelinde yapacağım. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız. Her çocuk okula gittiğinde öğle yemeğini rahatlıkla okulda yiyecek. Fakiri, zengini olmayacak. Herkes aynı yemeği yiyecek ve dolayısıyla karnını doyuracak. Bunu yapacağız" dedi
Kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim. Her kadın kazanacak. Diyorlar ki; 'Yapamaz, bunu gerçekleştiremez.' Bizim bütün belediye başkanlarımız bunu yapıyor. Bütün belediye başkanlarımız söylüyorum yapıyorlar. Görevlerini yapıyorlar. Başarıyla yapıyorlar. Allah nasip eder, geldiğimizde göreceksiniz. O bütçe beşli çetelere gitmeyecek. Yıllar yılı bizi ayrıştırdılar. Bizi böldüler. Yok başı açık, yok başı kapalı, kadın kadındır kardeşim. Kadının hakkını teslim edeceksin" diye konuştu.
'YASA DIŞI GÜCÜN KARŞISINDA BİR MİLİM BİLE GERİ ADIM ATMAM'
Uyuşturucu konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Annelerin, babaların nasıl perişan olduğunu biliyorum. Allah sizi inandırsın. İlk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Onların kimlerle iş birliği yaptığını biliyorum. Kimlerle fotoğraf çektirdiklerini biliyorum. Arkasındaki siyasi gücü biliyorum. Ama ben hiçbir zaman ama hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşısında bir milim bile geri adım atmam. Halkın iradesini sonuna kadar kullanacağım ve o uyuşturucu baronlarına hesap soracağım. Hiç endişe etmeyin. Yaşadığınız dramın sona ermesini istiyorsanız, eğer evlatlarınızın iyi bir eğitim almasını istiyorsanız, eğer kadınların huzur içinde yaşamalarını istiyorsanız tek bir şey var. 6 oku görüyorsunuz. Sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim, o elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'Yİ ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA KAVUŞTURACAĞIZ'
Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Yetişen evlatlarımız 'Niye Türkiye'de kalayım, yurt dışına gideyim. Asgari ücretle çalışırsam ne ev sahibi olabilirim ne de araba sahibi olabilirim' diyor. Ama Türkiye'de bırak asgari ücretle çalışmayı, iş bile bulamıyorlar. İş bile bulamıyorlarsa umutlarını kaybediyorlar. Gençlerin tümüne sesleniyorum; sakın umutsuzluğa kapılmayın. Annelerinizin, babalarınızın ve sizin gücünüzle Türkiye'yi çağdaş uygarlığa çıkaracağız. Asıl hedefimiz bu. Bütün kadınlar beraber olun. Bütün kadınlar, bir kadın zor durumdaysa yardım edin. Mutlaka bir dayanışma kültürünü geliştirin. Sandığa gidin. Oy kullanın. Sizin acılarınızı, sizin kılık kıyafetinizi sömüren politikalardan artık uzak durun. Kim sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsa onun yanında durun."
'6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAKKINI ARAMIYORSAK NİYE SİYASET YAPIYORU?'
Hiranur Vakfı´nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "6 yaşında bir kız çocuğuna sistematik tecavüzü duyduğumda o gece uyuyamadım. 'Ya böyle bir şey olamaz' dedim. Mümkün değil. Sonra bakanlıkta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu iş konuşulurken Aile Bakanı çıktı '2 yıldır bundan haberimiz var' dedi. Peki 2 yıldır ne yaptınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Bütün milletvekili arkadaşlarımı topladım. 'Birlikte Adalet Bakanlığı´na yürüyeceğiz' dedim. Bu ülkede adaleti isteyeceğiz. 6 yaşındaki bir çocuğun hakkını aramıyorsak biz niye siyaset yapıyoruz? Devleti dumura uğrattınız. Ya bu ülkenin polisi, savcısı, hakimi yok mu? Sahte raporlarla kendilerini aklamaya çalıştılar. Bu güç kim? Kimden alınıyor bu yetki? Sonradan harekete geçtiler. Demek ki o çocuğun hakkı ve hukuku için Adalet Bakanlığı´na yürümesek yine o kadıncağızın elinden hiç kimse tutmayacaktı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2022-12-24 14:36:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan sevgilisini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine onama
YEREL HABERLER Yargıtay'dan sevgilisini öldüren sanığın ...
Kayseri Serbest Bölge'de 2022 yılı değerlendirildi
YEREL HABERLER Kayseri Serbest Bölge'de 2022 yılı değerlendirildi
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 38 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 38 ...
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 38 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 38 tutuklama
Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 38 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 38 kişi ...
Büyükkılıç "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Büyükkılıç "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle ...
Büyükkılıç Kent Ekmek Fabrikası'nı gezdi
YEREL HABERLER Büyükkılıç Kent Ekmek Fabrikası'nı gezdi
Talas Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Talas Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği ...
Öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
YEREL HABERLER Öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
Melikgazi Belediyesi "Çok Yüksek İnsani Gelişme" ödülü aldı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi "Çok Yüksek İnsani Gelişme" ...
Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet ...
ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı asgari ücreti değerlendirdi
YEREL HABERLER ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı asgari ücreti ...
(Görüntülü) YARGITAY BAŞKANI AKARCA HATALI KARAR ÜZERİNDEN TÜM YARGI SİSTEMİNİN YIPRATILMASI DOĞRU DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü) YARGITAY BAŞKANI AKARCA HATALI KARAR ...
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kayseri'de konuştu:
Yargıtay Başkanı Akarca: Hatalı karar üzerinden tüm yargı sisteminin yıpratılması doğru değil
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Akarca: Hatalı karar üzerinden tüm ...
Rektör Altun, Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Altun, Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti
Kocasinan'da 2022 yılında 126 bin ağaç dikildi
YEREL HABERLER Kocasinan'da 2022 yılında 126 bin ağaç dikildi
Tornavidayla başına vurulan Ahmet'in ölümüyle ilgili sanıklara verilen karara itiraz
YEREL HABERLER Tornavidayla başına vurulan Ahmet'in ölümüyle ilgili ...
Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para ...
Erciyes yabancı sosyal medya fenomenlerini ağırladı
YEREL HABERLER Erciyes yabancı sosyal medya fenomenlerini ağırladı
Kayseri'de bir kişi kız arkadaşı ile kardeşini darbetti
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişi kız arkadaşı ile kardeşini ...
Büyükşehir Belediyesi personeline sigaranın zararları anlatıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi personeline sigaranın zararları ...
Büyükkılıç kayavakseverleri Erciyes'e davet etti
YEREL HABERLER Büyükkılıç kayavakseverleri Erciyes'e davet etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.