Kayserispor puan silme cezası için tahkime gidecek



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Basın Sözcüsü Samet Koç, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen 3 puan silme cezasını Tahkim Kurulu´na taşıyacaklarını söyledi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında Yukatel Kayserispor'a 3 puan silme cezası verildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Değerli spor camiası Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde, 23.12.2022 Cuma günü yayınladığı duyuru ile `TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel-idari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi´ denilmiştir. İncelemeler neticesinde Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor'a 3 puan tenzili cezası verdiğini ilan etmiştir. TFF'nin verdiği bu karara 7 gün içinde itiraz hakkimiz bulunmaktadır. Tahkim Kurulu'na perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci her detayıyla enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-24 19:38:53



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